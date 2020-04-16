شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران ينعي شهيد الشرطة: يقدمون أرواحهم ثمنا للحفاظ على أمن واستقرار الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، وجميع العاملين بوزارة الطيران وشركاتها وهيئاتها التابعة، بخالص العزاء والمواساة لرجال الشرطة وأسرة شهيد الوطن الذى استشهد خلال القضاء على إحدى الخلاية الإرهابية بمنطقة الاميرية، داعين المولي عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأكد وزير الطيران المدنى في بيان له، أن الشعب المصري يقف جنباً إلى جنب مع حماة الوطن من رجال الجيش والشرطة البواسل الذين يقدمون أرواحهم ثمناً للحفاظ على أمن واستقرار وطننا الغالى مصر.

وزار محمود توفيق وزير الداخلية مساء اليوم المصابين من أبطال الشرطة الذين أصيبوا حال تصديهم لعناصر الإرهابية كانوا يتخذون أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة، والذين يتلقون العلاج بمستشفى الشرطة.

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واطمأن وزير الدخلية على حالتهم الصحية وأوجه الرعاية الطبية المقدمة لهم، مشيداً ببطولة رجال الشرطة فى التصدى للإرهاب الأسود، ومثمناً شجاعتهم وتعاملهم مع العناصر الإرهابية بكل قوة وجسارة، مما كان له الأثر فى إفشال مخططهم الإرهابى ومصرع 7 من تلك العناصر .

ووجه الوزير خلال الزيارة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لأبطال الشرطة.. موجهًا كل التحية والتقدير لأسرهم الذين قدموا شباباً يواجه كل من تسول له نفسه الاعتداء على هذا الوطن.. ومتمنياً لهم الشفاء العاجل .