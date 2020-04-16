شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 18 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى محافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الوحدة المحلية بمركز ابوقرقاص حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بدون ترخيص، وذلك برئاسة العقيد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينه ابوقرقاص.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة 11 حالة بناء على أراضى زراعية وحالات بناء بدون ترخيص بمساحة 902 متر.

كما تمكنت الوحدة المحلية من إيقاف 5 حالات بناء بدون ترخيص وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على خلاطات أسمنت ومواد البناء المستخدمة وتحويل الأمر للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيال المخالف.

وأكد رئيس المركز والمدينة إن الوحدة المحلية تبذل جهداً فى ضبط ووقف حالات البناء المخالفة و العشوائية والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لكل من تسول له نفسه ذلك.

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فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا برئاسة المهندس محمد سيد علي رئيس مركز ومدينة المنيا بالتعاون مع الإدارة الزراعية بتنفيذ إزالة فورية لحالتى تعدي على أرض زراعية بدائرة الوحدة المحلية بطوخ الخيل.

ومن جانبه أكد رئيس المركز والمدينة على ضرورة التصدى لحالات التعدي على الأراضى الزراعية وتكثيف المتابعات بالتنسيق مع مديرية الزراعة لمنع تلك التعديات وأكد سيادته أيضاً على استمرار هذه الحملات حفاظاً على الرقعة الزراعية.

فيما أضاف رضاء مصطفى رئيس قرية طوخ الخيل، أنه قد تم إجراء عمليات تطهير لشوارع بالقرية وكذلك مبني الوحدة المحلية والمكاتب الخدمية بالقرية والوحدة الصحية، كما تم رفع 9 طن مخلفات من أماكن التجمعات .