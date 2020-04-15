شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس يرد على متابع: «أعرف كل العاملين عندي.. ومعنديش حد باسم حضرتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى رجل الأعمال نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إجبار العاملين بشركة «أوراسكوم» على الحصول على إجازات من رصيدهم.

تغريدة «ساويرس» جاءت ردًا على تغريدة حساب باسم «عماد المصري»، يقول فيها: «شركة أوراسكوم المحترمة أجبرتنا على إجازة لمدة أسبوع، والنهارده عرفنا إن الإجازة على حسابنا في نفس الوقت اللى الباشمهندس نجيب ساويرس طلع يتاجر بالناس ويقول إنه مستحيل يمس مستحقات العاملين».

وقال «ساويروس» إن شركته لا يعمل بها موظف باسم «عماد المصري»، معقبًَا: «معنديش حد من العاملين في أوراسكوم للاستثمار باسم حضرتك، وأنا عادة دقيق في اختيار العاملين عندي، وأعرفهم كلهم. الشركة مش تبعي، ولا مساهم فيها حتى، المفروض تبقي عارف مين رئيس شركتك قبل ما تحط اسمى في جملة مفيدة».