شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من كورونا.. وزير السياحة يتابع أعمال تطهير الفنادق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، صباح الأربعاء، أعمال التعقيم والتطهير الجارية بأحد الفنادق السياحية بالقاهرة، استمرارا لتطبيق إجراءات الوقاية والحماية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان، تفقد الوزير بتفقد الإجراءات الوقائية التي يتبعها الفندق منذ دخول البهو ومنطقة المطاعم والبرجولا وحمامات السباحة، والممرات الداخلية للفنادق وغرف الضيوف، كما تفقد أعمال تطهير وتعقيم المطابخ، حيث استمع الوزير من الطبيب المقيم في الفندق، إلى شرح مفصل عن جميع الإجراءات الوقاية المتبعة والذي أكد أيضًا على أن إجراءات التعقيم تتم وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وأن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة مرتين يوميًا.

وأشار مدير الفندق إلى أن نسبة الإشغال بالفندق حوالي ٣٪، ويعمل بالفندق ١٢٪، من عدد العاملين الذين يعملون بطريقة تبادلية وذلك تطبيقا لطرق الوقاية والحماية، مؤكدا أن الفندق يحتفظ بجميع العاملين به وتقوم إدارة الفندق بدفع جميع مستحقاتهم المالية بانتظام، وأنهم يعملون بطريقة تبادلية، كما يقوم الطيب المقيم بعقد دورات تدريبية للعاملين.

وأوضح وزير السياحة والآثار أن الوزارة تعكف الآن على عمل دليل استرشادي لاستقبال الضيوف في الفنادق والزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية والتي سيتم تطبيق بنودها فيما بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد، بحيث يتم اتباع هذه الإرشادات في أسلوب ونظام وضع الشازلونجات والكراسي وموائد الطعام على حمامات السباحة والمطاعم والكافيتريات بحيث يتم وضعفها بطريقة معينة على مسافات متباعدة وفقا لإرشادات وطرق الحماية والوقاية، وكذلك أعداد مرتادي المطاعم والكافيتريات ونظام وقوف الزائرين في طوابير بيع تذاكر الزيارة بالمتاحف والمواقع الأثرية وعدد الزائرين داخل صالات العرض.