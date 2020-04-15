شكرا لقرائتكم خبر عن مدرج البطل محمد الحوفي.. جامعة دمنهور تخلد ذكرى شهيد أحداث الأميرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إطلاق إسم الشهيد محمد الحوفى على مدرج بكلية التربية بالجامعة، تخليداً لذكراه وعرفاناً بما قدمه من تضحيات، ولزيادة وعي الطلاب بالرجال الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

وقال «صالح» إن «جامعة دمنهور سباقة ولا تنسى شهداء الواجب الوطنى، وسبق وأطلقت اسم الشهيد رامي حسنين على أحد مدرجات الجامعة».

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الذي بدأ بالوقوف دقيقة حداد على روح شهيد الواجب المقدم محمد فوزي الحوفي، الذى استشهد في مواجهات مع مجموعة إرهابية في الأميرية.

وأعرب مجلس الجامعة عن خالص تعازيه وجميع العاملين بجامعة دمنهور للشعب المصري ووزير الداخلية ولأسرة الشهيد الذي راح ضحية أيادي الغدر، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.