شكرا لقرائتكم خبر عن العدل توجه بتعقيم مكاتب الشهر العقارى وصيانة الشبكات أثناء تعليق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عممت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، الكتاب الدورى رقم 148، اليوم الأربعاء، والمتضمن توجيهات وزارة العدل باستيفاء الطلبات والأسبقيات، وطلبات الشهادات والصور الرسمية التى قدمت قبل تعليق الخدمة المقدمة للجمهور، ترتيب الأوراق والمستندات والحفظ الخاص بكل مكتب ومأمورية وفرع خلال فترة تعليق العمل، مع تنظيف كافة المقرات مرتين فى الأسبوع على الأقل خلال فترة تعليق العمل.

ونص الكتاب الدورى على أنه إلحاقا بالكتاب الدورى، رقم 140 بتاريخ 8 أبريل بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 852 لسنة 202 بتعليق تقديم الخدمة للجمهور حتى 23 أبريل فقد ورد خطاب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى رقم 35 بتاريخ اليوم 15 أبريل والمتضمن أنه فى إطار حرص وزارة العدل على تقديم خدمات مميزة وميسرة للمواطنين، ومع عدم الإخلال بقرار رئيس الوزراء بشأن تعليق العمل حتى 23 أبريل فقد تقرر الآتى:

1- التأكيد على إعمال الكتاب الدورى الصادر من رئاسة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق رقم 143 بتاريخ 12 أبريل باستكمال أعمال المسح الضوئى للمحررات التى يتم مسحها ضوئيا والسابق إجراؤها قبل تعليق الخدمة للجمهور وكذا استكمال بحث كافة الشكاوى والموضوعات، واستيفاء الطلبات والأسبقيات، وطلبات الشهادات والصور الرسمية التى قدمت قبل تعليق الخدمة المقدمة للجمهور.

2- ترتيب الأوراق والمستندات والحفظ الخاص بكل مكتب ومأمورية وفرع خلال فترة تعليق العمل.

3- تنظيف كافة المقرات مرتين فى الأسبوع على الأقل خلال فترة تعليق العمل.

4- التأكيد على استمرار أعمال التطهير من فيروس كورونا المستجد خلال فترة تعليق العمل.

Advertisements

5- استكمال أعمال الصيانة المطلوبة فى كافة المقرات خاصة أعمال الكهرباء والإضاءة وأعمال البياض وصيانة الأثاث واستبدال التالف منها إذا لزم الأمر.

6- تكليف موظفى الدعم الفنى بصيانة أجهزة الحاسب الآلى والماسح الضوئى والطباعة بالمكاتب بكافة أنواعها ومراجعة الشبكات بكافة المكاتب.

7- عمل سلفة لكل مكتب بالجمهورية وفروعه التابعة حسب الاحتياج للبدء فى تنفيذ ما سلف.

8 - على الإدارات العامة للتفتيش الفنى وأمناء المكاتب والجهاز الإشرافى متابعة تنفيذ ذلك ورفع تقرير أسبوعى بما تم فى هذا الشأن.