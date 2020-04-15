شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام الأكبر يصدر قرارا بتولى أمين "البحوث الإسلامية" رئاسة تحرير مجلة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر قرارًا بتولى الدكتور نظير محمد عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية رئاسة تحرير مجلة الأزهر، والتى تصدر شهريًا عن الأزهر الشريف، وتتبع المجمع إداريًا، خلفا للدكتور محمود حمدى زقزوق.

ويقوم على تحرير مجلة الأزهر نخبة من علماء الأزهر الشريف، كما تحتوى إصداراتها الشهرية على مجموعة متميزة من المقالات العلمية، ويتم توزيعها على مختلف مؤسسات الدولة، كما يُقدم معها كتابان كهدية مع كل عدد.

وكان قد رحل الدكتور محمود حمدى زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء ووزير الأوقاف الأسبق، عن عالمنا عن عمر يناهز الـ89 عاما، بعد صراع مع المرض تلقى العلاج خلاله فى مصر وألمانيا.

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وللدكتور زقزوق قصة حياة استحقت أن يخلدها كتاب بخط يده لما له من تاريخ فلسفى وعلمى فى مواجهة الرجعيين والمتزمتين والملحدين أنتمى خلالها إلى مدرسة التجديد التى انتجها الأزهر على يد العلامة محمد عبده، توجت بجلوسه على مقعد وزير الأوقاف بعد لقاء تلفزيونى ناقش خلاله قضايا فكرية رشحته بقوة إلى منصب الوزير فيما يزيد عن عقد ونصف من الزمان وحتى عام 2011.

والدكتور زقزوق حالة خاصة من عدة أبعاد حيث درس للإمام الأكبر أحمد الطيب الفلسفة الإسلامية فى مرحلة الدراسات العليا، ثم غادر ليعلمها للباحثين فى ألمانيا التى تزوج منها زوجته المسلمة وأنجب منها ابنته الوحيدة وهى طبيبة، حيث يحكى نجل أخته سعيد الأتربى أن زوجته الألمانية أكثر إيمانا من أى حد، حيث تصوم كل الأيام حال سفر زوجها للعلاج حتى يعود إليها سالما وتظل تدعو الله لتعلقها به.

وينسب للدكتور زقزوق اطلاق قضايا التجديد وموسوعاات الفكر الإسلامى، وتربية جيل من نجوم الدعاة الشبان الذين شغلوا الساحة الإسلامية والإعلامية.