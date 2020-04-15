شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تشكل فريقا علميا لتقييم تجارب وأبحاث تتعلق بمصل فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق سلمان نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة قامت بتوجيهات الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس الجامعة، بتشكيل فريق علمي يضم مجموعة من أساتذه الجامعة وشباب الباحثين من ذوي الكفاءات والقدرات الموهوبة والاستثنائية التي تمتلك أفكارا علمية حديثة ومبتكرة لتقييم التجارب والأبحاث العلمية المختلفة التي تم الحصول عليها بشأن فيروس كورونا.

وأضاف سلمان أن المجموعات البحثية تقوم بتنفيذ الرؤى العلمية لإيجاد مصل وعلاج لهذا الفيروس القاتل وتطبيق هذه الأبحاث والأفكار العلمية المختلفة وتحويلها إلي منتج نهائي للقضاء علي هذا الفيروس.

وأوضح سلمان أن فريق العمل يضم العديد من التخصصات العلمية المختلفة لدراسة الفيروس من الناحية الطبية ، الوبائية ، الإكلينكال باثولوجي ، الأشعة ، الفيروسات والمناعة ، الصيدلانيات والمركبات الدوائية وبين سلمان أن الجامعة تعمل على توفير جميع المتطلبات العلمية المختلفة والبيئية المناسبة لفريق العمل للبدء في العمل والتنفيذ الفوري للمشاريع والأفكار المقترحة بعد دراستها والتأكد من أهميتها وذلك للضرورة الملحة والضاغطة لإيجاد حلول بديلة لنقص الإمكانيات العلاجية والصحية لمجابهة الوباء العالمي المتسبب به فيروس كورونا المستجد، كما تم رصد المعامل التي تتولي تنفيذ هذه البحوث والحلول الابتكارية التي تساعد على حل الأزمة الحالية أو التخفيف من آثارها .

واستكمل سلمان أنه يجري حاليا وضع آليات العمل للفريق المشكل بالمجموعات البحثية والعلمية المختلفة والتي تتبني العديد من الأفكار العلمية من دراسة الفيروس علي المستوي الجيني ، كإيجاد طرق جديدة للتشخيص ، العلاج المناعي ، المركبات الكيميائية الواعدة ضد الفيروس كمضادات فيروسية ، وأيضا العديد من الأبحاث التي تتعلق بالفيروس من الناحية المناعية المختلفة لتقديم نتائج واعدة ذات دلالات علمية قوية حول فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الراهنة والخروج بالعديد من الأبحاث والتوصيات العلمية المختلفة والتي تساعد متخذي القرار في وضع الخطط وكيفية إدارة الأزمات ومواجهة التحديات وأخيرا إيجاد العلاج المناسب لجميع المرضي حول العالم والقضاء النهائي علي الفيروس وإنتاج مصل له.