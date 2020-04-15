شكرا لقرائتكم خبر عن مكاتب توثيق الشهر العقاري بمراكز خدمة المستثمرين بأنحاء الجمهورية تعمل من غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عممت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، على مكاتب ومراكز التوثيق القائمة بالهيئة العامة للاستثمار بالقاهرة وبمراكز الهيئة بأنحاء الجمهورية، قرار وزير العدل، المستشار عمر مروان، والمتضمن استثناء تعليق خدمات الشهر العقارى، للمتعاملين من الجمهور بتلك المكاتب والمراكز وفقا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن تدابير إجراءات الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتضمن القرار، أنه وفقا للإجراءات التي تتخذها الدولة المتوالية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والتي كان أخرها استمرار تدابير الدولة في الوقاية من تداعيات كورونا لمدة 15 يوم وحتى 23 أبريل، مع استثناء فروع التوثيق بمراكز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار على مستوى الجمهورية، من استثناء تعليق الخدمة للمتعاملين من الجمهور بتلك المراكز.

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وقرر وزير العدل المستشار عمر مروان البدء في العمل فى فروع التوثيق اعتبارا من غدا الخميس الموافق 16 أبريل.

وأخطرت مصلحة الشهر العقارى بالكتاب الدوري الذى أصدره المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، بشأن القرار السابق الذى تضمن استمرار العمل بمكاتب التوثيق المذكورة.