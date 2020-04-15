فيديو "بياكلوا لحم حمير من 20 سنة" حكاية مطاعم المعصرة المغلقة بالشمع الأحمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصريحات صادمة للواء أيمن جبريل رئيس حى المعصرة، الذى كشف تحرير ثلاث محاضر رسمية بقسم الشرطة المعصرة لبعض محال التى ثبت أنها تبيع لحوم خيول وحمير. Advertisements موضحا أن تلك المحال تعمل منذ 20 عام وأن المواطنين أكدوا له أنهم يتعاملون معهم ولم يكونوا يتوقعون أنهم يقدمون لهم لحم حمير، الفيديو التالى يكشف تفاصيل تلك الواقعة والطريقة التي تم اكتشاف الجريمة من خلالها.

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