شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات التموين: انتظام استلام القمح المحلى فى أول أيام التوريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية، استلام القمح المحلى من المزارعين فى الموسم الحالى 2020 بسعر 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط لاستخدامه فى إنتاج الخبز المدعم، حيث إشارات إلى انتظام عمليات التوريد فى أول يوم وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد .

ومن المتوقع أن تكون معدلات الإنتاج هذا العام أكثر من العام الماضى، حيث بلغت المساحة المنزرعة من القمح 3.4 مليون فدان مقارنة بـ 3.1 مليون فدان العام الماضى ومن المستهدف توريد 3.6 مليون طن قمح لصالح وزارة التموين وسط اتخاذ الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية تسويق القمح المحلى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة من خلال الجهات المسوقة والتى تتيح فتح مواقعها التخزينية والتسويقية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة فى جميع محافظات ومراكز وقرى الجمهورية، حيث يوجد لدى الوزارة ما يقرب من 450 نقطة تجميع للقمح وهذه النقاط قد تكون صوامع، أو بناكر، أو شون مطورة حديثة، أو شون أسفلتية خرسانية وتصل السعات التخزينية من الأقماح إلى ما يقرب من 3.5 مليون طن.

كما تم تشكيل لجان لاستلام الاقماح ممثلة وزارات التموين والزراعة، وأيضاً من كل من هيئة سلامة الغذاء، والرقابة على الصادرات والوارثات حتى يتم الالتزام بضوابط التوريد الصحيحة، على تكون مواعيد عمل لجان استلام الاقماح من 8 صباحاً حتى 8 مساءً بجداول منظمة لمنع التزاحم والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى شهر رمضان من 9 صباحا حتى الرابعة عصراً، ومن بعد الإفطار حتى 11 مساءً طوال شهر رمضان، مع تشكيل غرفة عمليات بوزارة التموين لمتابعة عملية التوريد.