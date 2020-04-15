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11 زورقا للحرس الثورى الإيرانى قامت بعمليات مضايقة لسفن البحرية الأمريكية بالخليج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش الأمريكى فى بيان إن 11 زورقا تابعا للحرس الثورى الإيراني قاموا بعمليات "اقتراب ومضايقة خطيرة" لسفن للبحرية الأمريكية في الخليج.

وأكد البيان أن الزوارق الإيرانية اقتربت لمسافة عشر ياردات من سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي، وأكدت البحرية الأمريكية  إن تصرفات الزوارق الإيرانية في المياه الدولية بشمال الخليج العربي "خطيرة واستفزازية".

يذكرأن، زعم الحرس الثوري الإيرانى، إنتاجه لجهاز للكشف عن المصابين بفيروس المستجد عن بعد 100 متر وبدقة 80%، حيث حضر القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، ومجموعة من قادة الحرس الثوري في إيران لحظة إزاحة الستار، اليوم الأربعاء، عن منظومة "مستعان" الذكية المحلية المزعومة للتشخيص السريع لفيروس كورونا، وأعلن الحرس الثوري أنه تم تصنيع هذه المنظومة محليا لأول مرة في العالم من قبل خبراء منظمة التعبئة (البسيج).

 

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