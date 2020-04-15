شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل 578 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 2667 إصابة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إيطاليا، اليوم الأربعاء، تسجيل 578 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 2667 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز قبل قليل.

فى غضون ذلك ارتفع عدد الأطباء ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 120 طبيبا فى إيطاليا، بينما حصد الوباء أرواح 30 من العاملين فى مجال التمريض، حسبما أفادت آخر احصائية اليوم الأربعاء.

وأعلنت الفيدرالية الوطنية لنقابة الأطباء، أن الضحايا الأربع الجدد هم طبيبا أسرة، وطبيب أسنان، وأخصائى علاج إدمان، ودأبت نقابة الأطباء على تحديث قائمة الوفيات منذ بدء حالة الطوارئ الخاصة بالوباء، والتى تشمل أطباء نشطين وآخرين متقاعدين تم استدعاؤهم للعمل ومتطوعين، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

أما بالنسبة للعاملين الصحيين، فوفقًا للاتحاد الوطنى لمهنيى التمريض، فإن عدد الضحايا حتى عطلة عيد الفصح، بلغ 30 ممرضا، ويعتبر الممرضون، وهم، بسبب بقائهم لفترة أطول مع المرضى، الفئة الأكثر تعرضا للإصابة بكوفيد 19، حيث يشكلون 52% من الحالات الإيجابية فى القطاع الصحى.

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ووفق آخر إحصائية، يبلغ إجمالى الحالات الإيجابية للفيروس من العاملين الصحيين 12 ألفا و681، بما فيهم الأطباء والممرضون وفنيو المختبرات وسائقو سيارات الإسعاف والمساعدون الطبيون.

وأفادت بيانات أعلنتها السلطات الإيطالية مساء أمس الثلاثاء، تواصل وتيرة انخفاض عدد مرضى وباء فيروس كورونا بالمستشفيات، بينما لا تزال الوفيات مرتفعة اثر تسجيل 602 وفاة جدبدة فى الـ24 ساعة الماضية، بينما كان الضحايا الاثنين 566 شخصا.

ووفق البيانات التى أعلنها رئيس هيئة الدفاع المدني، انجيلو بوريللى خلال المؤتمر الصحفى اليومي، يقفز العدد الكلى للاشخاص الذين حصدت أرواحهم هذه الجائحة، منذ بداية الأزمة الصحية فى إيطاليا قبل حوالى سبعة أسابيع، إلى 21 ألفا و67.

وأكد بوريللى تواصل انخفاض المرضى بالمستشفيات، حيث يتواجد حاليا ثلاثة آلاف و186 بأقسام العناية المركزة، 74 أقل من أمس، أما المرضى بالمستشفيات خارج غرف العناية المركزة، فيبلغ عددهم الاجمالى اليوم 28 ألف و11، وهو عدد أقل بـ12 مقارنة بالأمس.