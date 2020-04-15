شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الأمريكية: 11 سفينة إيرانية اتبعت نهجا خطيرا تجاه سفننا ببحر العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت شبكة CNN عن البحرية الأمريكية قولها، إن 11 سفينة إيرانية اتبعت اليوم نهجا خطيرا تجاه سفن حربية أمريكية في بحر العرب.

وفى سياق منفصل، قالت البحرية الأمريكية فى وقت سابق إن الفحوصات أثبتت إصابة 103 آخرين من أفراد طاقم حاملة الطائرات تيودور روزفلت بفيروس كورونا.

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وقالت البحرية فى بيان على موقعها الإلكترونى إنه تم فحص 92 فى المئة من أفراد طاقم الحاملة حيث جاءت نتائج 550 منهم إيجابية و 3673 سلبية، وسجلت البحرية يوم الجمعة 447 حالة إيجابية مقابل 416 يوم الخميس.

وأدى تفشى الفيروس على متن الحاملة التى تعمل بالطاقة النووية إلى استقالة توماس مودلى من منصب القائم بأعمال وزير البحرية، فى أعقاب رد فعل متصاعد على إقالته لقائد حاملة الطائرات وسخريته منه بعدما طلب المساعدة فى القضاء على تفشى الفيروس على الحاملة.

وجرى نقل بحار من الحاملة إلى وحدة العناية المركزة فى جوام بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي.