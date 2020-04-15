شكرا لقرائتكم خبر عن قصة بطولات الشرطة فى الأميرية.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، السيسى يعزى أسرة الشهيد محمد الحوفى ويحيى أبطال الداخلية.. ودمنهور تشيع البطل بالدموع والهتافات.. قصة بطولات الشرطة فى الأميرية.. إحباط أضخم مخطط إرهابى لاستهداف أعياد الأقباط.. مقتل 7 متطرفين واستشهاد الحوفى.. والنائب العام يوجه بالتحقيق.

واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا..

ـ السيسى يعزى أسرة الشهيد محمد الحوفى ويحيى أبطال الداخلية.. ودمنهور تشيع البطل بالدموع والهتافات.. قصة بطولات الشرطة فى الأميرية.. إحباط أضخم مخطط إرهابى لاستهداف أعياد الأقباط.. مقتل 7 متطرفين واستشهاد الحوفى.. والنائب العام يوجه بالتحقيق

ـ «الداخلية».. يد فى مواجهة كورونا وأخرى تحارب «الإرهاب».. 7 رسائل من عملية «العين المفتوحة» فى الأميرية.. ومسؤولية «الداخلية» عن تطبيق حظر التجوال تؤكد ثقة القيادة السياسية

ـ توزيع كمامات ومطهرات وملابس وقائية.. الوقاية خير مع الإنتاج عمال مصر يواصلون العمل بإجراءات احترازية كاملة

Advertisements

ـ الحكومة ترفع شعار «الحسم» خلال شم النسيم.. الغلق الكامل ودون تهاون لأية حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ وأية أماكن للتجمعات.. رئيس الوزراء يُهنئ المصريين الأقباط بعيد القيامة.. ويؤكد: تكليف رئاسى للحكومة باستغلال فترة الحظر فى رفع مخلفات القمامة والاهتمام بالتطهير والنظافة

ـ «الجارديان»: جريمة ضد الإنسانية.. و"CNN": القلق العالمى يتزايد.. انتقادات واسعة لقرار ترامب بوقف تمويل «الصحة العالمية»

ـ كل السلع متوفرة.. و"19588" خط ساخن للشكاوى.. وزير التموين: نبحث توفير كوبونات للحصول بقيمتها على سلع غذائية كبديل للكراتين.. وتخفيضات فى المعروض من السلع تبدأ من 15 وتصل إلى 30 %

ـ وزير التعليم: يمكن لـ 5 طلاب بحد أقصى الاشتراك فى مشروع بحثى واحد.. الوزارة قدمت مكتبة رقمية تضم العديد من المراجع التعليمية



