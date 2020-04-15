شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة شرف الجيش الأبيض لـ 16 من الأطباء والمسعفين والتمريض بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك اليوم الأربعاء، فى لوحة شرف ”الخليج 365” لدعم الجيش الأبيض 16 من أطباء وصيادلة وأطقم تمريض بعدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وشارك فى لوحة الشرف الدكتورة رنا أمير الدين أحمد من مستشفى حميات قليوب، أحمد عادل دكتور التخدير والعناية بمعهد القلب، الدكتور أحمد السلواوى، والممرض محمود السيد من مستشفى جامعة قناة السويس في صورة واحدة، ودكتور صيدلى أحمد أسامة مستشفى رأس الحكمة للطوارئ.

كما شارك الدكتور هيثم صلاح الدين مدرس واستشارى الأمراض الصدرية بمستشفيات جامعة قناة السويس، والدكتورة سمر عبد العزيز، والدكتورة هبة سلمى، الدكتور صيدلى محمود عبد الرحمن القراجى بالوحدة الصحية بالبسلقون التابعة للإدارة الصحية بكفر الدوار.

الدكتور أحمد عادل تخدير وعناية بمعهد القلب



دكتور أحمد السلواوى والممرض محمود السيد



دكتور صيدلى أحمد أسامة مستشفى رأس الحكمة للطوارئ



دكتور صيدلى محمود عبد الرحمن القراجى



دكتور هيثم صلاح الدين محمد مدرس استشارى الامراض الصدرية بجامعة عين شمس



دكتورة رنا أمير الدين مستشفى حميات قليوي



دكتورة سمر عبد العزيز والدكتورة هبة هبة سلمى

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فيما شارك يحيى محمد عوض أخصائى تحاليل طبية بمستشفى الزهور المركزى ببورسعيد، والمسعف إبراهيم كامل حجى، والمسعف محمد الخولى المركز الإقليميى للإسعاف بشرم الشيخ، والممرض إبراهيم العوضى بمستشفى بئر العبد، والممرضة اسمى الشوربجى، وفنيين أشعة محمد رزق وكارم محمود بمستشفى المنصورة الجامعى.



المسعف إبراهيم كامل حجى



المسعف محمد أحمد الخولى



الممرض إبراهيم العوضى مستشفى يئر العبد



الممرضة اسمى الشوربجى رعاية طوارئ القصر العينى



فنيين أشعة محمد رزق وكارم محمود

وتقديرًا للدور الوطنى الذى يقوم به أطقم الرعاية الصحية فى مصر والمتعاونين معه، خاصة المتواجدين منهم فى خط المواجهة مع فيروس كورونا، سواء فى مستشفيات العزل أو غيرها من المستشفيات، أطلقت ”الخليج 365” لوحة شرف الجيش الأبيض.

وتدعو ”الخليج 365” كل المشاركين فى خط المواجهة من أطباء وصيادلة وفرق تمريض، وإداريين وموردى الأغذية، للمشاركة فى "لوحة شرف الجيش الأبيض" من خلال إرسال صورهم والمكان المتواجدين به، لنشرها ضمن حملة التكريم التى تتبناه "الخليج 365".

وستتلقى الخليج 365 صور وبيانات الأطقم الطبية والمتعاونين معهم عبر رسائل الحساب الخاص للجريدة على موقع "فيس بوك" أو عبر الواتس آب على الرقم التالى 01280003799 على أن تنشر الأخبار المصورة باسم القراء.