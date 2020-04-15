شكرا لقرائتكم خبر عن "القسم" أغنية جديدة تنعى شهيد الواجب البطل محمد الحوفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "القسم" أغنية جديدة تبرز، القسم الذى يردده رجال الشرطة قبل إنطلاق المهمات الأمنية، واستعدادهم لاستهداف الأوكار الأرهابية، وتنعى الأغنية الشهيد البطل محمد الحوفي الذى استشهد أثناء اقتحام وكر للإرهابيين فى الأميرية بالقاهرة.

وكانت وزارة الداخلية أحبطت عمليات إرهابية ضخمة خطط لها متطرفون، لتنفيذها خلال احتفالات أعياد الأقباط فى مصر، وفى سبيل ذلك جهزوا أسلحة لتنفيذ مخططهم، إلا أن تحرك ضباط الأمن الوطنى السريع ساهم فى وأد العملية الإرهابية.

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وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة إنطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية ، عثر بحوزتهم على "6 بنادق آلية، 4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، وأسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.

وفى ذات الإطار، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتى كانوا يعتزمون استخدامها فى تنفيذ مخططهم الإرهابى وبإستهدافه عثر على "4 بنادق آلية- كمية من الذخيرة" وتم تقنين الإجراءات.