شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 3 لقاحات لفيروس كورونا دخلت مرحلة التجارب السريرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك 3 لقاحات لفيروس كورونا دخلت مرحلة التجارب السريرية وأخرى قيد التطوير.

وأضافت المنظمة خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول وقف التمويل الأمريكى : "نعمل على حصر حجم التمويل الأمريكي وتأثيراته وسبل تعويضه".

وأعربت المنظمة الدولية عن أسفها للقرار الأمريكي قائلة: "نأسف لقرار الولايات المتحدة ، منوهة : تعليق التمويل الذي سيؤثر بكل تأكيد على أنشطتنا وسنواصل عملنا دون انقطاع".

وقالت : يجب أن تنصب الجهود لمواجهة فيروس كورونا وتجنب الخلافات السياسية ، فالتعاون بين الدول هو أساس هزيمة وباء كورونا.

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فى غضون ذلك أعرب الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن اسفه لقرار الرئيس الامريكى دونالد ترامب بتعليق مساهمة الولايات المتحدة فى المنظمة وقال تادروس ان هذا التعليق او القطع سيكون مؤثرا.

وأشار إلى ان المنظمة، تخضع للمساءلة من قبل الدول الاعضاء بها، مشيرا إلى أنها مستمرة في عملها فى دراسة ومكافحة فيروس كورونا .

وعلق مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق التمويل الأمريكى لها، إن "لا وقت نضيعه" و"الشاغل الوحيد" للمؤسسة هو إنقاذ الأرواح من وباء كورونا.

وكتب تيدروس أدهانوم جيبريسوس على حسابه في موقع "تويتر": "لا وقت نضيعه الشاغل الوحيد لمنظمة الصحة العالمية مساعدة كل الشعوب لإنقاذ الأرواح ووضع حد لتفشى فيروس كورونا المستجد"، دون الإشارة مباشرة لقرار ترامب.