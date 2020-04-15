شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة توجه رسالة عاجلة للعالقين بالخارج عبر ”الخليج 365”.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، رسالة للمصريين العالقين بالخارج، قائلة:"رسالتى لكل المصريين فى الخارج عايزة اطمنكوا أن الدولة مبتنساش ولادها فى الخارج وأن القيادة السياسية أعدت وزارة الهجرة لتكون مسئولة عن تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمصريين فى الخارج".

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى رسالة للمصريين العالقين بالخارج عبر ”الخليج 365”، أننا فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم أجمع وليس مصر فقط بسبب تداعيات فيروس كورونا، فنضع الأولوية للعالقين بالخارج بصفة استثنائية، قائلة:" اللى سافر فى زيارة أو علاج أو يحضر نشاط ثقافى أو مؤتمر أو اجتماع وبالطبع أيضا شريحة الطلاب فتلك الشرائح ليس لها سكن أو مصدر رزق".

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إلى أنه تم تشكيل لجنة من الهجرة والخارجية والصحة والطيران لرصد أعداد العالقين وبحث اجراءات عودتهم لوطنهم، قائلة "الدولة تنظر للمصريين بالخارج دون تمييز لشريحة عن أخرى ولكن لدينا أولويات".

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وتابعت وزيرة الهجرة:" أؤكد للمصريين بالخارج إننا شايفينكم وشايفيين العمال بالكويت والمرأه المهاجرة وشباب الجيل الثانى والثالث والعلماء".

ووجهت وزيرة الهجرة رسالة خاصة للعالقين بالخارج، قائلة:" شغالين على إعادتكم وهناك جدول زمنى سيوضع أمام رئيس الوزراء بالدول طبقا للأعداد التى وافتنا بها وزارة الخارجية من خلال السفارات والقنصليات وسنعلن تباعا كل دولة وتوقيتاتها" .

واختتمت وزيرة الهجرة رسالتها قائلة:"محدش يقدر يمنع أى حد يرجع بلده ومصر تفتح ذراعيها لكل أبناءها فى الخارج ولكننا فى ظروف استثنائية اطمنوا ".