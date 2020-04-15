شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية لشرق المتوسط تنشر التحديث اليومى لحالات كورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، "إنفوجراف" التحديث اليومى لعدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في مختلف البلدان.

أنفوجراف الحالات المصابة بكورونا فى شرق المتوسط

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط، عبر حسابه بموقع تويتر: "كوفيد 19 يمكن أن يطغى على أقوى الأنظمة الصحية، ما يؤدي إلى تزايد الحاجة إلى إعادة تشكيل القطاعات الصحية وإعادة توجيه أهدافها. تحتاج البلدان إلى وضع خطط طوارئ بينما تضع في الاعتبار سيناريوهات أسوأ الأوضاع حتى إذا لم تشهد بعد عددًا كبيرًا من الحالات".



المكتب الإقليمى لمنظمة الحصة العالمية لشرق المتوسط

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الأربعاء، عن ارتفاع إجمالى المتعافين من فيروس كورونا إلى 553 حالة حتى اليوم، وأوضح بيان الوزارة أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ 553 متعافيًا.

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وأضاف أنه تم تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 2505 حالات من ضمنهم 553 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.