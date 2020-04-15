شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تسجل 115 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن مراسلها إصابة 115 حالة وفاة جديدة في تركيا بفيروس كورونا المستجد وإجمالي الوفيات 1518.

وقالت شبكة Cnbc الأمريكية إن تركيا تقف على أرضية اقتصادية مهتزة وهشة حيث تهبط قيمة العملة وسط تحركات نقدية مثيرة للجدل وارتفاع في حالات الإصابة والوفاة بسبب وباء كورونا وهو ما يجعل اقتصادها الهش بالفعل في خطر.

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وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن تركيا هي واحدة من الدول القليلة التي لم تنفذ الإغلاق الإلزامي على المستوى الوطني وهو ما تجنبه أردوغان حتى الآن على أمل حماية الاقتصاد متجاهلا الصحة العامة، ولكن بعد عامين من ضعف العملة وارتفاع الديون وتضاؤل ​​احتياطيات العملات الأجنبية وتزايد البطالة فإن تركيا في وضع لا يؤهلها لمواجهة الوباء، حسبما يقول الخبراء.

وقال كان سيلكوكي ، المدير الإداري لأبحاث الاقتصاد في إسطنبول ، لشبكة CNBC أن تركيا كانت بالفعل في وضع ضعيف من الناحية الاقتصادية قبل أن تصاب بالفيروس، وأضاف أن البطالة في يناير وصلت 14% وسترتفع بشكل كبير بسبب كورونا.

بدأت تركيا في تسجيل أكثر من 3000 حالة إصابة جديدة يوميًا بعد 4 أبريل ، وأبلغت عن أكثر من 4000 حالة يوميًا منذ 8 أبريل ، وهو ارتفاع مفاجئ أثار قلق خبراء الصحة.