شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. السيسي يعزى أسرة الشهيد محمد الحوفى ويحيي رجال الداخلية على بطولتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، السيسي يعزى أسرة الشهيد محمد الحوفى ويحيي رجال الداخلية على بطولتهم، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تابع بكل فخر وإعزاز ما قام به رجال وزارة الداخلية من عمل بطولى يؤكد بسالة رجال الشرطة فى مواجهة الإرهاب وقدرة الدولة المصرية، على حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين، رغم كل التحديات.

السيسي يعزى أسرة الشهيد محمد الحوفى ويحيي رجال الداخلية على بطولتهم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تابع بكل فخر وإعزاز ما قام به رجال وزارة الداخلية من عمل بطولى يؤكد بسالة رجال الشرطة فى مواجهة الإرهاب وقدرة الدولة المصرية، على حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين، رغم كل التحديات.

الخارجية الأمريكية: أعدنا أكثر من 60 ألف شخص من 100 دولة لبلدانهم

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها أعادت أكثر من 60 ألف أمريكى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من 100 دولة مختلفة، فى عملية إجلاء ضخمة، إثر جائحة كورونا المستجد القاتل.

مجموعة العشرين توافق على التجميد المؤقت لديون البلاد الأشد فقرا

أعلنت مجموعة العشرين الموافقة على تجميد مؤقت لديون البلدان الأشد فقرًا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية.

أكبر معمرة فى بريطانيا صاحبة الـ106 أعوام تتعافى من فيروس كورونا

ذكرت شبكة سى أن إن الأمريكية، أن الجدة كونى تيتشن البالغة من العمر 106 أعوام، غادرت مستشفى فى بريطانيا بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد، وفقًا للخدمات الصحية فى المملكة المتحدة، حيث قالت الخدمات الصحية فى ويست برمنجهام فى بيان، الأربعاء، أن الجدة تيتشن هى أكبر مرضى فيروس كورونا المتعافين سنا فى بريطانيا، فيما اصطفت الممرضات فى مستشفى برمنغهام سيتى للتصفيق وتحية جدة الـ8 أحفاد، خلال نقلها إلى خارج المستشفى بعد تعافيها.

روسيا تكشف عن المريض رقم صفر بكورونا.. وتؤكد: عاد من إيطاليا إلى بلاده

ذكر موقع روسيا اليوم، أن رئيس القسم العلاجى السريرى بالجامعة الوطنية الروسية للأبحاث الطبية، الأكاديمى ألكسندر تشوشالين، كشف عن المصاب "رقم صفر" بفيروس كورونا، والذى نقل العدوى إلى روسيا، موضحا أن المريض رجل فى متوسط العمر، عاد إلى البلاد برحلة من مدينة ميلان الإيطالية، دون ذكر تاريخ وصوله.

وزير الداخلية يزور أبطال الشرطة مصابي حادث الأميرية الإرهابي (صور)

زار محمود توفيق وزير الداخلية مساء اليوم المصابين من أبطال الشرطة الذين أصيبوا حال تصديهم لعناصر الإرهابية كانوا يتخذون أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة، والذين يتلقون العلاج بمستشفى الشرطة.

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سيدة تضع أول مولود لها بالحجر الصحي في كفر الزيات

وضعت منذ قليل السيدة ياسمين نصر المحتجزه هي وزوجها محمد عواد بالحجر الصحي بكفر الزيات لإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، مولودهما الأول.

بأمر الحكومة.. شم النسيم هذا العام في البلكونة!

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مع مجلس المحافظين اليوم الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس، للتأكيد على ضرورة استمرار الجولات الميدانية بالمحافظات، حيث ستشمل زياراته مواقع الإنتاج والمصانع بمحافظات متعددة، لتوجيه رسالة إيجابية بمتابعة العمل والإنتاج وتطبيق الإجراءات الوقائية المختلفة.

محافظ أسوان يترأس حملة إزالة فندق سياحى تعدى على حرم النيل

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، اليوم، الأربعاء، حملة لإزالة التعديات على حرم نهر النيل بمدينة أسوان، بعد أن كان صاحبها شرع فى بناء فندق سياحى على النيل بالمنطقة، جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بأسوان.

Cnbc تبرز إشادة صندوق النقد بالاقتصاد المصرى.. وتؤكد: ينمو رغم كورونا

نشرت شبكة Cnbc الأمريكية تقريرا أبرزت فيه توقعات صندوق النقد الدولى بأن مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة المتوقع نمو اقتصادها عام 2020 بالرغم من أزمة كورونا.

لماذا يصعب إجراء اختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا؟ علماء يجيبون

قد تكون اختبارات الأجسام المضادة للفيروسات التاجية مفتاح لإعادة فتح بعض الدول المغلقة مثل بريطانيا والولايات المتحدة، حيث تُظهر اختبارات الدم ما إذا كان شخص ما قد طور بروتينات ضد الفيروس ، مما يوضح إذا كان لديك حصانة من الفيروس أم لا.

القوات المسلحة تواصل توزيع الماسكات الطبية بوسائل النقل والأماكن الحيوية

إستمرارً لجهود القوات المسلحة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بضرورة تضافر جهود الدولة والمجتمع وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس " كورونا" المستجد حرصاً على صحة المواطن المصرى، واصلت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة تنفيذ خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير وتوزيع الماسكات الطبية الواقية على المواطنيين مجاناً.

البرلمان الإيرانى: أرقام الإصابة الحقيقية بكورونا 750 ألفا والوفيات 8600

كشف مركز دراسات البرلمان الإيرانى أن الإحصائيات الحقيقية لضحايا كورونا أكثر بضعفين مما تعلنه وزارة الصحة، مؤكدا أن الوفيات أكثر من 8600 حالة بينما عدد المصابين بالفيروس أكثر بثمانية إلى عشرة أضعاف ويبلغ بين 600 ألف و750 ألفا.

سياسات أروغان تطيح بالليرة التركية أكبر هبوط أمام الدولار منذ أغسطس 2018

تراجعت الليرة التركية، أكثر من واحد بالمئة، اليوم الأربعاء، لتسجل أدنى مستوياتها منذ ذروة أزمة العملة فى 2018، مع تأثر الميزانية العامة بشدة من جراء تداعيات فيروس كورونا فى حين أظهرت بيانات تلاشى صفقات الشركات الشهر الماضي، الليرة بصدد التراجع لليوم الرابع على التوالى وسجلت 6.9 مقابل الدولار فى الساعة 1234 بتوقيت جرينتش، من 6.8200 أمس الثلاثاء، وذلك أضعف سعر للعملة منذ أغسطس 2018

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فى حضرة البطل.. هنا يرقد جثمان الشهيد محمد الحوفى بمقابر عائلته

سلام عليك شهيد الفداء ، ورحمة ربى ليوم القيامة ، وداعا إلى أن يجمعنا اللقاء ، بجنة خلد ودار المقامة ، فقدناك لكن روحك تبقى بأجمل عطر وأنقى علامة ، فأنت الشهيد وأنت البطل وأنت المثال لمعنى الكرامة ، هذا لسان حال أبناء محافظة البحيرة ممن وقفوا فى خشوع واجلال وهو يلقون النظرة الأخيرة على قبر البطل الشهيد المقدم محمد فوزى الحوفى والذى استشهد أثناء تأدية الواجب الوطنى المقدس، حيث اصطف مئات المواطنين لقراءة الفاتحة أمام قبر الشهيد داخل مقابر عائلته بعد الانتهاء من مراسم الدفن فى موكب جنائزى عسكرى شارك فيه الآلاف من أبناء محافظة البحيرة وسط هتافات للشهيد البطل.