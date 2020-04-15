شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعلن عن حفل موسيقى لجمع التبرعات لصالح صندوق للاستجابة بجائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن حفل موسيقى يضم نخبة من أكبر الأسماء الفنية بعنوان "عالم واحد: معاً فى المنزل"، لجمع المزيد من التبرعات لصالح الصندوق التضامنى للاستجابة بجائحة كورونا.

وقال مكتب منظمة الحصة العالمية الأقليمى لشرق المتوسط، عبر حسابه بموقع تويتر:"يوم السبت القادم، ستجتمع نخبة من أكبر الأسماء الفنية في حفل موسيقي بعنوان "عالم واحد: معاً في المنزل" لجمع المزيد من الأموال لصالح الصندوق التضامني للاستجابة لجائحة #كوفيد_19 ".



مكتب منظمة الصحة العالمية فى الشرق المتوسط

يشار إلى أن قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إنه يجب على دول العالم الاتحاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مضيفا خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن التوقيت الراهن يتطلب الوحدة للتغلب على فيروس كورونا.

وكشف رئيس منظمة الصحة العالمية أن المنظمة تدرس تداعيات قرار الرئيس الأمريكي قطع التمويل عن المنظمة.وأعلن تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، آخر تطورات العمل بشأن إنتاج لقاح لفيروس كورونا. وقال أدهانوم في مؤتمره الصحفي اليومي، إن هناك 3 لقاحات لكورونا دخلت مرحلة التجارب السريرية و70 أخرى قيد التطوير.

وأضاف رئيس منظمة الصحة العالمية أن التضامن الدولي هو العامل الحاسم في القضاء على فيروس كورونا، مؤكدا أن الفيروس قد يستغل الانقسام الدولي ويصبح الوضع أكثر خطورة، وواصل قائلا: "حان الوقت لتوحيد الجهود من أجل نضال جماعي لمواجهة تهديد مشترك هو فيروس كورونا".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى أن الولايات المتحدة تساهم بمبلغ يتراوح ما بين 400 و500 مليون دولار سنوياً للمنظمة مقابل حوالي 40 مليون دولار وحتى أقلّ من جانب الصين، يأتي هذا فيما انتقدت وزارة الخارجية الروسية، قرار الولايات المتحدة بتجميد تمويل منظمة الصحة العالمية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز"، كما أعربت الصين عن قلقها الشديد بعد قرار ترامب تعليق مساهمة بلاده المالية في منظمة الصحة العالمية التي تتعرض لانتقادات جراء إدارتها لأزمة وباء كوفيد-19.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن هذا القرار سيُضعف قدرات منظمة الصحة العالمية وسيقوّض التعاون الدولي ضد الوباء، مطالبا الولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها والتزاماتها بجدية، ودعم الجهود الدولية ضد الوباء التي تقودها منظمة الصحة العالمية.

وأشارت وزارة الخارجية الصينية إلى أن الصين دفعت 20 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية، في إشارة إلى هبة قدّمتها الصين للمنظمة في شهر مارس الماضى.

من جهته، أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أسفه العميق لتعليق المساهمة الأميركية في منظمة الصحة العالمية.

وكتب بوريل في تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": ليس هناك أي سبب يبرر هذا القرار في وقت تُعتبر جهود منظمة الصحة العالمية ضرورية أكثر من أي وقت مضى للمساعدة في احتواء وتخفيف انتشار الوباء العالمى، فقط عبر توحيد القوى يمكننا التغلب على هذه الأزمة التي لا حدود لها.