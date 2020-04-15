شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح فى ألمانيا.. ميركل تعلن بدء العودة للمدارس تدريجيا اعتبارا من 4 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء، بدء العودة للمدارس تدريجيا في ألمانيا اعتبارا من 4 مايو المقبل، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.

وفى وقت سابق، بدأ ساسة بارزون في ألمانيا مناقشة احتمال تخفيف القيود المفروضة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا قبيل اجتماع مع المستشارة أنجيلا ميركل.

ومن المتوقع أن تحصل ميركل ورؤساء وزراء 16 ولاية ألمانية على توصيات من الأكاديمية الوطنية الألمانية للعلوم، تقول المستشارة إنها سيكون لها ثقل كبير في بحث إمكانية تخفيف القيود على الحركة والتباعد الاجتماعي المفروضة منذ منتصف مارس تقريبا.