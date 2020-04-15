شكرا لقرائتكم خبر عن الاسم يامن والدلع كورونا..أول صور للطفل المولود داخل الحجر الصحى بكفر الزيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” صور الطفل يامن محمد عواد والذى ولد مساء اليوم الأربعاء، داخل الحجر الصحي بمستشفي كفر الزيات العام بعد إصابة والديه بفيروس كورونا المستجد ونقلهما للحجر الصحى بكفر الزيات.

وتم وضع الطفل بالحضانة لعده ساعات للاطمئنان على صحته بينما تم نقل والدته لحجرتها بعد تحسن حالتها الصحية، وقام زوجها بالاطمئنان عليها وعلى المولود من الأطباء وحرص الأطباء على تصوير المولود وإرسال صوره لوالده.

وكانت ياسمين نصر المحتجزه هى وزوجها محمد عواد بالحجر الصحى بكفر الزيات لإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، مولودهما الأول.

وأعرب الزوج عن فرحته الغامرة بوصول أول مولود له بصحة جيدة وخروج زوجته من غرفة العمليات، مؤكدا أنه سيُسمي المولود باسم "يامن" وسيطلق عليه اسم "كورونا" للدلع.

وكان الجيش الأبيض من أطباء وتمريض بالحجر الصحي بمستشفى كفر الزيات العام قد حرصوا على شراء ملابس جديدة وبطاطين وكوفرتات لاستقبال أول مولود بالمستشفى لسيدة وزوجها مصابون بفيروس كورونا ومحتجزان داخل المستشفى.

واتفق الأطباء والتمريض فيما بينهم على مفاجئة الزوجين بملابس المولود الجديد، لرفع الروح المعنوية للابوين ومشاركتهما فرحة استقبال المولود الجديد.

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وفوجئ الزوجين بالأطباء وأطقم التمريض يقدموا له ملابس المولود وسط حالة من الفرحة والسعاده بما فعله الأطباء معهما، ورفعهما الروح المعنوية لهما، موجهين الشكر للجيش الأبيض خط الدفاع الأول عن مصر فى مواجهة فيروس كورونا، وعلى ما بذلوه من مجهود أكثر من رائع والسهر بجوار المصابين وتقديم رعاية مستمرة لهم. وكان الشاب محمد عواد وزوجته ياسمين نصر من محافظة القليوبية، قد احتفلا بعيد زواجهما الأول داخل مستشفى الحجر الصحي بمستشفى كفر الزيات، بعد نقلهما للمستشفى لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وحرص الطاقم الطبي بالمستشفى من أطباء وتمريض على مشاركة الزوجين احتفالهما بعيد زواجهما الأول، وقام الأطباء بإحضار تورته وبلونات للاحتفال مع الزوجين بعيد زواجهما الأول، لرفع الروح المعنوية للزوجين، لتخطي محنه إصابتهما بفيروس كورونا. كان الزوجين قد أصيبا بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلهما للحجر الصحى بكفر الزيات.

وقدم الزوجان الشكر للجيش الأبيض لمفاجأتهم بهذا الحفل وإحضار تورته وبلونات، وحرصهم على الاحتفال بعيد زواجهما الأول ونشر الزوج تدوينة على حسابه الشخصي على موقع" فيس بوك" وجه فيه التهنئة لزوجته بعيد زواجهم الأول واحتفالهما به بالحجر الصحي بكفر الزيات، قائلا:"إن شاء الله السنة الجاية نحتفل بجوازنا مش فى حجر صحى تانى.

من جانبه، أكد الدكتور هشام شيحه مدير عام المستشفيات بمديرية الصحة أن هناك 10 أطفال بالحجر الصحى بكفر الزيات ذكور وإناث من سن عام ونصف حتى سن 12 عاما، مؤكدا أنه تم الاستعانة بطبيب نفسي من جامعة طنطا نظرا للظروف النفسية التي يمر بها الاطباء والعاملون بالمستشفى والمرض كفر الزيات، الحجر الصحي بكفر الزيات، كورونا، فيروس كورونا.