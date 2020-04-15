"هنا مصر" أغنية تبرز بطولات صقور الداخلية فى التصدى للإرهاب وكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على الفيس بوك أغنية بعنوان "هنا مصر"، كلمات تامر حسين، وغناء مصطفى حجاج وهبه مجدى وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدى.

وتبرز أغنية "هنا مصر" مهمات رجال الشرطة ودورهم فى التصدى للإرهاب والجريمة وحماية الوطن والمواطنين، والتصدى لفيروس كورونا.

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وكانت وزارة الداخلية أحبطت عمليات إرهابية ضخمة خطط لها متطرفون، لتنفيذها خلال احتفالات أعياد الأقباط فى مصر، وفى سبيل ذلك جهزوا أسلحة لتنفيذ مخططهم، إلا أن تحرك ضباط الأمن الوطنى السريع ساهم فى وأد العملية الإرهابية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة إنطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية ، عثر بحوزتهم على "6 بنادق آلية، 4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، وأسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.

وفى ذات الإطار، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتى كانوا يعتزمون استخدامها فى تنفيذ مخططهم الإرهابى وبإستهدافه عثر على "4 بنادق آلية- كمية من الذخيرة" وتم تقنين الإجراءات.