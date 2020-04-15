لا يستحقون.. 5 أسباب حرمت المستبعدين من منحة الـ500 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن أسباب استبعاد المواطنين غير المستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة التي قررتها الدولة بـ500 جنيه كل شهر لمدة ثلاثة أشهر، نتيجة تضررها من وباء كورونا المستجد.

وقال الوزير، في بيان، إن هناك 5 أسباب وراء استبعادهم خلال تدقيق البيانات والبالغ عددهم 500 ألف عامل، ما حرمهم من الحصول على المنحة وهم أسماء: (المتوفين، والأطفال، ومن لديهم حيازات وأملاك زراعية، ومن يتقاضون معاش، ومن يحصلون على منح تأمينية).

وأكد سعفان، أن اختيار الأسماء المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة يعتمد على اختيار الفئات التي تضررت بالفعل من وباء كورونا نتيجة عملها في قطاعات غير منتظمة وعدم تمتعها بنظام تأميني.

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وأشار إلى تخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند صرف العمالة غير المنتظمة للمنحة، وتجنب الازدحام والتكدسات حرصًا على سلامتهم وعدم وقوع أي أضرار على المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وبلغ عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم على موقع وزارة القوى العاملة على مدى أسبوعين، نحو 2 مليون عامل للحصول على منحة الـ500 جنيه التي خصصتها الدولة للعمالة غير المنتظمة، وبعد تدقيق هذه البيانات، تم اختيار 1.5 مليون مستحق فقط.

وبدأت وزارة القوى العاملة، منذ الاثنين الماضي في صرف المنحة الأولى للعمالة غير المنتظمة المستحقة والمتضررة من وباء كورونا المستجد ويستمر الصرف حتى غد الخميس بمعدل 500 جنيه كل شهر على مدى ثلاثة أشهر ليصبح الإجمالي 1500 جنيه.