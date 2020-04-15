برلماني عن حادث الأميرية الإرهابي: محاولات يائسة والدولة تمتلك مؤسسات قوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المحاولات اليائسة التي تسعى جماعة الإخوان الإرهابية للقيام بها في ظل أزمة كورونا الهدف منها هز استقرار الوطن، ولكن ما حدث في واقعة منطقة الأميرية يؤكد أن هناك يقظة تامة من كافة الأجهزة لتحركات هؤلاء الخونة.

وأوضح إسماعيل، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات قوية قادرة على حفاظ أمن مصر الداخلي والخارجي، وفي نفس الوقت استمرار البناء والتشييد والعمل في المشروعات العملاقة في ظل حزمة قوية من الإجراءات القوية التي اتخذتها لمنع تفشي فيروس كورونا.

ونعى عضو مجلس النواب، شهيد الواجب الوطني المقدم البطل محمد فوزي الحوفي، والذي استشهد خلال تأدية واجبه تجاه وطنه، قائلا: خلال الفترة الأخيرة خاض رجال الشرطة والقوات المسلحة حربًا ضد مجموعة من الخونة والمرتزقة والكيانات الإرهابية، والتاريخ يسطر بطولاتهم بحروف من نور، وستظل ذكراهم على مدار التاريخ، ولن يستطيع هؤلاء الإرهابيين أن ينالوا من لحمة الشعب المصري.