جامعة الأزهر: تشكيل فريق علمي لتقييم تجارب وأبحاث تتعلق بمصل فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكد الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة وجهت الدكتور محمد حسين المحرصاوي، بتشكيل فريق علمي يضم مجموعة من أساتذه الجامعة وشباب الباحثين من ذوي الكفاءات والقدرات الموهوبة والاستثنائية التي تمتلك أفكارًا علمية حديثة ومبتكرة لتقييم التجارب والأبحاث العلمية المختلفة التي تم الحصول عليها بشأن فيروس كورونا.

وأضاف سلمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج رأي عام على قناة ten، اليوم الأربعاء، أن المجموعات البحثية تقوم بتنفيذ الرؤى العلمية لإيجاد مصل وعلاج لهذا الفيروس القاتل وتطبيق هذه الأبحاث والأفكار العلمية المختلفة وتحويلها إلى منتج نهائي للقضاء على هذا الفيروس.

وأوضح أن فريق العمل يضم العديد من التخصصات العلمية المختلفة لدراسة الفيروس من الناحية الطبية والوبائية والإكلينكال باثولوجي والأشعة والفيروسات والمناعة والصيدلانيات والمركبات الدوائية.

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وأوضح سلمان، أن الجامعة تعمل على توفير جميع المتطلبات العلمية المختلفة والبيئية المناسبة لفريق العمل للبدء في العمل والتنفيذ الفوري للمشاريع والأفكار المقترحة بعد دراستها والتأكد من أهميتها وذلك للضرورة الملحة والضاغطة لإيجاد حلول بديلة لنقص الإمكانيات العلاجية والصحية لمجابهة الوباء العالمي المتسبب به فيروس كورونا المستجد.

كما تم رصد المعامل التي تتولي تنفيذ هذه البحوث والحلول الابتكارية التي تساعد على حل الأزمة الحالية أو التخفيف من آثارها

وتابع سلمان: يجري حاليًا وضع آليات العمل للفريق المشكل بالمجموعات البحثية والعلمية المختلفة والتي تتبنى العديد من الأفكار العلمية من دراسة الفيروس على المستوى الجيني، كإيجاد طرق جديدة للتشخيص والعلاج المناعي والمركبات الكيميائية الواعدة ضد الفيروس كمضادات فيروسية.

كما يجري العمل على العديد من الأبحاث التي تتعلق بالفيروس من الناحية المناعية المختلفة لتقديم نتائج واعدة ذات دلالات علمية قوية حول فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الراهنة والخروج بالعديد من الأبحاث والتوصيات العلمية المختلفة والتي تساعد متخذي القرار في وضع الخطط وكيفية إدارة الأزمات ومواجهة التحديات وإيجاد العلاج المناسب لجميع المرضي حول العالم والقضاء النهائي علي الفيروس وإنتاج مصل له.​