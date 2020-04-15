"الصحة العالمية" تُحذر: كورونا يمكنه تجاوز أقوى الأنظمة الصحية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قالت منظمة الصحة العالمية، إن مرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، يمكن أن يطغى على أقوى الأنظمة الصحية، مما يؤدي إلى تزايد الحاجة إلى إعادة تشكيل القطاعات الصحية وإعادة توجيه أهدافها.
وأضافت المنظمة في تغريدة نشرها حساب المكتب الإقليمي على تويتر اليوم الأربعاء: "تحتاج البلدان إلى وضع خطط طوارئ بينما تضع في الاعتبار سيناريوهات أسوأ الأوضاع حتى إذا لم تشهد بعد عددًا كبيرًا من الحالات".
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