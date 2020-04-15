شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صدوره بدقائق.. حذف بيان وزارة الصحة من «فيسبوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حذفت صفحة وزارة الصحة والسكان على موقع «فيسبوك» بيان يوم الأربعاء للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بعد دقائق من إصداره. وأظهر البيان تسجيل 155 حالة إصابة و5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، وخروج 39 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 2505 حالات من ضمنهم 553 حالة تم شفاؤهشا وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 2,505

تعافي 553

وفيات 183

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