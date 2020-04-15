شكرا لقرائتكم خبر عن «أهل مصر» تدعم مستشفيات الشرقية بكميات من المستلزمات والأجهزة الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مؤسسة «أهل مصر»، الأربعاء، دعم مستشفيات محافظة الشرقية بـ4 سيارات محملة بالمستلزمات الوقائية والأجهزة الطبية، برئاسة النائب طلعت السويدي، عضو مجلس النواب، والدكتورة هبه السويدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أهل مصر».

وتم دعم مستشفى ديرب نجم المركزي بوحدة عناية مركزة، وجهاز سونار دوبلر، و5 أجهزة سيرنج بامب، كما تم دعم مستشفيات «الأمراض الصدرية، وحميات الزقازيق، والزقازيق الجامعي، وديرب نجم المركزي»، بكميات من المستلزمات الوقائية.

وقدم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، الشكر للنائب طلعت السويدي ولمؤسسة أهل مصر، بديوان عام المحافظة، مشيدًا بدور رجال ومؤسسات المجتمع المدني في دعم القطاع الصحي.