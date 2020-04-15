شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معهد القلب يكشف تفاصيل إصابة طبيب بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد أسامة، مدير معهد القلب، أن الطبيب المصاب بفيروس كورونا المستجد أصيب في مستشفى أخرى يعمل بها بنظام الشيفت عن طريق مخالطته لطبيب آخر مصاب.

وقال مدير المعهد إنه تم عزل الطبيب فور ظهور الاإصابة بالمستشفى التي يعمل بها خارج المعهد وسحب مسحة منه، وبعد ظهور إيجابيتها تم تحويله إلى مستشفى العزل لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية بالمعهد مع من خالطه من الطاقم الطبي.

أضاف أن المعهد حاليا خالي من أية اصابات بفيروس كورونا سواء للعاملين به أو المرضى، مشيرا إلى أنه بالنسبة للممرض الذي تم الإعلان عن إصابته من قبل، فإنه تم شفاءه من الفيروس وخرج من مستشفى العزل خلال الساعات الماضية.