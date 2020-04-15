شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يقرر صرف إعانة عاجلة لعامل توفي أثناء الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على صرف إعانة عاجلة لأسرة أحمد حافظ حافظ، رئيس حركة محطة كيلو ٤٨، نظرًا لتوفيه أثناء تأدية عمله. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 2,350

تعافي 514

وفيات 178

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