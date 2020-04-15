شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق كأس المحافظ للتفوق بين مدارس أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إطلاق مسابقة كأس المحافظ للتفوق بين المدارس والطلاب والمعلمين المتفاعلين مع منصة Edmodo، لبث روح التنافس وإكساب المهارات في التعليم الإلكترونى، وإبراز المواهب والقدرات الخاصة.

وأشار الدكتور السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن المسابقة سيتم تنظيمها برعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، باعتبارها ضمن المسارات الأساسية التي تسعى لها الوزارة لترسيخ مبادئ الفهم والإبتكار وتنمية الملكات الإبداعية لدى الطلاب والمعلمين والمديرين، موضحاً أنه سيتم تكريم الفائزين بشهادات تقدير ومكافآت مالية حيث أن المسابقة تضم أفضل طالب، وأيضاً أفضل معلم، بجانب أفضل مدرسة لجميع المراحل التعليمية، لإضافة إلى أفضل إدارة تعليمية.

وأضاف «الفيومى» أن معايير التقييم تقوم على أن العملية التعليمية منظومة شاملة ومتكاملة في جوانبها العلمية والتربوية والثقافية، فضلاً عن الأستخدام الأمثل للوسائل التكنولوجية، كما ستكون عملية التقييم من خلال لجنة مكونة من التعليم العام والتطوير التكنولوجى لاختيار الفائزين.