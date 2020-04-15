شكرا لقرائتكم خبر عن «المنشآت الفندقية» تشدد على الالتزام بنسبة الـ25% في استقبال النزلاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شددت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة ماجد فوزي، الأربعاء، على جميع الفنادق بالالتزام بالحد الأقصى لاستقبال النزلاء والمقدر بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية لكل فندق في الفنادق الواقعة خارج المحافظات السياحية (جنوب سيناء، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان)، حرصًا على سلامة كل العاملين والنزلاء بالفنادق واتساقًا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إن غرفة المنشآت الفندقية والقطاع بالوزارة شددا على استمرار غلق كافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق أمام الزائرين من الخارج، وتعليق جميع الفاعليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق الجمهورية وحتى 23 أبريل الجاري.
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