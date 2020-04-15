شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بدأت شن حملات لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات تنفيذًا لتوجهات الدولة بضرورة منع تحول الشوارع إلى جراجات مفتوحة والقضاء على الانتظار الخاطىء بها.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار في فتح الجراجات وتخصيصها في الغرض الذي أنشئت من أجله لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة، مع المرور الدوري للتأكد من عدم عودة الأنشطة المخالفة التي كانت تستغلها مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وقطع المرافق عنها حتى عودتها إلى حالتها الأولى.

وأكد المحافظ أنه في حالة اكتشاف أن الجراج لا يصلح للعمل لوجود مخالفات بنائية تعوق حركة خروج ودخول السيارات به سيتم إحالة المسؤول عن إصدار شهادات المطابقة بشكل خاطئ إلى التحقيق أمام النيابة العامة.

في السياق، تبين للأجهزة التنفيذية بحي النزهة أثناء اتخاذ إجراءات فتح الجراج الكائن بشارع أحمد زكى تقاطع مظهر عاشور بالنزهة الجديدة استغلاله كمخزن للخمور المهربة، حيث تم ضبط 1039 زجاجة خمور متنوعة الأنواع والأحجام داخل الجراج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤول عن المخزن والعرض على نيابة الشؤون التجارية لاتخاذ اللازم.