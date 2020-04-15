شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تحذيرات ونصيحة.. «الصحة» تدعو المواطنين للتغلب على «العادات الخاطئة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دعت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إلى التغلب على مجموعة من العادات الخاطئة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
- تجنب الكحة والعطس دون استخدام مناديل.
- لا تذهب إلى العمل وأنت مريض.
- لا تذهب إلى أماكن التجمعات، واحرص دائمًا على ترك مسافة (متر على الأقل) بينك وبين الآخرين.
- احرص على غسل يديك بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي بصفة دورية.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
514
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وفيات
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