شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تحذيرات ونصيحة.. «الصحة» تدعو المواطنين للتغلب على «العادات الخاطئة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إلى التغلب على مجموعة من العادات الخاطئة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

- تجنب الكحة والعطس دون استخدام مناديل.

- لا تذهب إلى العمل وأنت مريض.

- لا تذهب إلى أماكن التجمعات، واحرص دائمًا على ترك مسافة (متر على الأقل) بينك وبين الآخرين.

- احرص على غسل يديك بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي بصفة دورية.

Advertisements