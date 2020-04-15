شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 12546 حوالة بمنحة العمالة غير المنتظمة في مكاتب بريد أسيوط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت مكاتب هيئة البريد في أسيوط، الأربعاء، صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وبلغ عدد الحوالات التي تم صرفها على مدار اليومين 12546 حوالة، بإجمالي 6 ملايين و273 ألف جنيه.
وأكد مصدر بهيئة البريد في أسيوط أن 164 مكتب بريد منتشر بمختلف مراكز وقرى المحافظة يقوم بصرف المنحة، إضافة إلى 6 منافذ صرف خارجية تم تخصيصها كمكاتب للصرف، منوهًا بمد فترة العمل لتكون من الـ9 صباحًا وحتى الـ5 مساءً لمدة 4 أيام متتالية بجميع منافذ الصرف.
وأكد محافظ أسيوط انتظام صرف المنحة في جميع المقرات المخصصة على مستوى المحافظة من خلال 52 فرع للبنك الزراعي المصري و170 مكتب بريد ومنفذ خارجي، مشددا على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاحتياطيات الوقائية لتلافي حدوث أي تجمعات أثناء الصرف.
كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أعلن وضع آلية لتقسيم المستحقين على شرائح بحيث تصرف المرحلة الأولى بدًا من الاثنين، ويستمر لمدة 4 أيام على التوالي حتى الخميس الموافق 16 أبريل الجاري، على أن يتم تحديد موعد آخر للمتخلفين عن الصرف في هذه الفترة طبقا لمعايير استحقاق المنحة.
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