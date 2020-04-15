شكرا لقرائتكم خبر عن قبل شم النسيم.. ضبط 150 كيلو فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والطب البيطرى والصحة وحى وسط، بشن حملات مكبرة على الأسواق، خاصة أسواق الأسماك المملحة والطازجة، لفحص الأسماك والأسماك المملحة مثل الفسيخ والسردين والرنجة والملوحة للتأكد من صلاحيتها.

يأتي ذلك حرصا على صحة المواطنين ولضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية من الخضروات والفاكهة وسلع ياميش رمضان والدواجن الحية والمذبوحة لضبط الأسواق خلال مواسم أعياد الربيع وشم النسيم وأعياد الأخوة الأقباط واستعدادات حلول شهر رمضان الكريم، وحماية المواطنين من الغش التجارى وضبط السلع منتهية الصلاحية والسلع الفاسدة ومجهولة المصدر.

وأسفرت الحملات عن ضبط 150 كيلوجراما من الفسيخ به تغير في الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمى، حيث تم سحب عدد 4 عينات وجارى إرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتحليل.

فى الوقت نفسه، تم تحرير عدد 3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وتحرير عدد 10 محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد 5 محاضر عدم توافر اشتراطات صحية، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحريز الكميات المضبوطة لعرضها على وكيل النائب العام.

من جهته، صرح محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هدف الحملة ضبط الأسواق وحماية لصحة المواطنين من عرض سلع فاسدة أو منتهية الصلاحية أو سلع بدون بيانات أو مجهولة المصدر أو بدون إعلان عن الأسعار بهدف التلاعب بالأسعار وإرسال رسالة طمأنينة للمواطنين أن أجهزة الدولة بجانب المواطن.

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