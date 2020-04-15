شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمده 5 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق جزئى لكوبرى الجيزة بداية من مطلع الكوبرى القادم من شارع ربيع الجيزى لمدة 5 أيام إبتداء من يوم الأربعاء الموافق 15/4/2020 حتى يوم الاحد الموافق 19/4/2020، على ان يكون العمل على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية وسيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال فترة الاعمال.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسئولى الإدارة العامة للمرور ومدير مديرية الطرق بالمحافظة بإلإلتزام بالمواعيد المعلنة للإنتهاء من الأعمال لسرعة عودة حركة المرور لطبيعتها دون تأخير مع تكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال ومطلع ومنزل الكوبري.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين بضرورة الإلتزام بالإرشادات المرورية وتعليمات رجال المرور لتفادى التكدسات مع تقديمها كامل الإعتذار للسادة المواطنين عما قد يلحق بهم من إعاقات مرورية بمحيط منطقة الأعمال.