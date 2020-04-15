شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: إعلان كشف أثري جديد في سقارة «أونلاين» السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه سيتم إعلان كشف أثري جديد «أونلاين» على الصفحات الرسمية للوزارة عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، السبت المقبل، الذي يوافق يوم التراث العالمي.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير لمنطقة آثار سقارة لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير بها ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتفقد الوزير، خلال الجولة، أعمال الحفائر الأثرية بالمنطقة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، وتوفير أقصى درجات الحماية لهم والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، خاصة ارتداء الكمامات والقفازات وتجنب التجمعات المزدحمة، وذلك حرصا على سلامة كافة العاملين بالمنطقة، اتساقًا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس.

يذكر أن أعمال التعقيم في منطقة سقارة الأثرية مستمرة منذ إغلاقها وتضمن تعقيم مركز الزوار وأجهزة X-Ray، وشباك التذاكر الخاص بالمنطقة الأثرية، ودورات المياه، ومدخل المنطقة، والطريق المؤدية لها، بالإضافة إلى تعقيم الممشي الخشبي أمام الهرم والمسطحات التي من الممكن أن يتكأ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

وتمت أعمال التعقيم بواسطة فريق متخصص ووفقا للمعايير الدولية لإجراءات التطهير والمواد المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

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