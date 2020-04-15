شكرا لقرائتكم خبر عن زغاريد وهتافات احتفالًا بخروج 11 متعافيًا من فيروس كورونا بـ«عزل قها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل مستشفى قها المركزى لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد بشفاء وخروج 11 حالة جديدة من مصابي الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 56 حالة من إجمالي 111 حالة استقبلها المستشفى.

جاءت نتائج تحاليل الحالات الجديدة سلبية، من بينهم طفل، 12 سنة، وسيدة، 65 سنة، مقيمة بقرية الهياتم بمحافظة الغربية.

وعبرالمتعافون عن فرحتهم بالشفاء، موجهين الشكر لفريق عمل المستشفي، قائلين: «ربنا يكفيكم شر المرض ساعدتونا ووقفتوا جنبنا حتى أتم الله شفائنا».

وشهدت المستشفي إطلاق الزغاريد والهتافات خلال خروج الحالات، حيث استقبلهم ذووهم بفرحة عارمة، فيما وجه المتعافون الشكر لإدارة المستشفي ووزارة الصحة.

وأوضح بيان صادر عن المستشفي أن جميع الحالات مستقرة، ويتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية تطبيقا لبروتوكول العلاج المصري.

وطالب المستشفي في بيانه المواطنين بضرورة الاهتمام بتناول الأكل الصحى لزيادة المناعة بجانب النظافة المستمرة وتطهير المنازل.

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