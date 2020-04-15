شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والأثار تعلن عن كشف أثرى جديد السبت المقبل "أون لاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة السياحة والآثار أن منطقة سقارة تشهد أعمال الحفائر تمهيدا للإعلان عن كشف أثرى جديد أونلاين على الصفحات الرسمية للوزارة عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، يوم السبت الموافق 18 ابريل، ضمن الاحتفال بيوم التراث العالمى.

وفى هذا الإطار توجه الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار إلى منطقة آثار سقارة لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير بها ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

كما تفقد الوزير أعمال الحفائر الأثرية بالمنطقة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، وتوفير أقصى درجات الحماية لهم والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات والقفازات وتجنب التجمعات المزدحمة، وذلك حرصاً على سلامة كافة العاملين بالمنطقة، اتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس.

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جدير بالذكر أن أعمال التعقيم في منطقة سقارة الأثرية مستمرة منذ إغلاقها وتتضمن تعقيم مركز الزوار واجهزة X-Ray ، وشباك التذاكر الخاص بالمنطقة الأثرية، ودورات المياة، ومدخل المنطقة، والطريق المؤدية لها، بالاضافة الي تعقيم الممشي الخشبي أمام الهرم والمسطحات التي من الممكن ان يتكأ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

وقد تمت اعمال التعقيم بواسطة فريق متخصص ووفقا للمعايير الدولية لإجراءات التطهير والمواد المعتمدة من وزارة الصحة و السكان. انتهت وزارة السياحة والآثار من تعقيم وتطهير كافة الفنادق العائمة والثابتة بمحافظتى الأقصر واسوان، وتلك الموجودة بالقاهرة الكبري والجيزة والأسكندرية وبورسعيد، وذلك فى إطار خطة وزارة السياحة والاثار للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفى ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد تفقد صباح اليوم، أعمال التعقيم والتطهير الجارية بأحد الفنادق السياحية بالقاهرة، وذلك استمرارا لتطبيق إجراءات الوقاية والحماية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.