فيديو.. داعية إسلامى يحذر من الجزع من أزمة كورونا: نشمت الأعداء والشيطان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، من الجزع من أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، قائلا: "لا نريد أن نجزع ونشمت الأعداء والشيطان".
وأوضح: "الجزع وعدم التسليم لله وعدم الرضا يزود المشكلة لا يحلها، نحن راضيين ولن نمل من الدعاء وسنتصدق ونصلي رمضان وناكل ياميش، والله هتنتهي أزمة الكورونا لأن ربنا لطيف بعباده، ويقول أنا عند ظن عبدي بي، وأنا مؤمن إن ربنا هيفرجها، ربي معي فمن أخشى وربي يحسن التدبير".
وكان الشيخ رمضان عبد المعز، قد قال خلال حلقة سابقة إن نعمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، تعد من أفضل النعم على الإنسان وأعظمها ويليها فى المرتبة الثانية هى "العافية"، مشدداً على ضرورة أن يكثر المسلم فى الدعاء والطلب من الله بأن يمن عليه بالعافية.
وأضاف "عبد المعز"، أن البلاء الذى يصيب الإنسان يعد امتحانا للإنسان ونعمة أيضاً علينا أن نصبر عليها ونسأله رفع البلاء، وتابع: "لا أحد يفضل الابتلاء ولكن عندما يأتى لا مفر من التعامل معه، مثل عدم تمنى لقاء العدو، ولكن إذا واجهنا العدو طلب الله منا أن نثبت ونرابط.. تماماً مثل كورونا صحينا الصبح لقينا عندنا كورونا يجب أن نأخذ بالأسباب ونتحمل حتى نعبر".
وطالب "عبد المعز"، الجميع الصبر على الابتلاء وعدم الجزع، من قضاء الله وقدره، وعلينا الأخذ بالأسباب والتوكل على الله واتباع التعليمات، والتمسك بالله سبحانه وتعالى.
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