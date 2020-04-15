فيديو.. داعية إسلامى يحذر من الجزع من أزمة كورونا: نشمت الأعداء والشيطان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، من الجزع من أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، قائلا: "لا نريد أن نجزع ونشمت الأعداء والشيطان".



وتابع خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc": "كورونا خدت كام يوم وهيخلص وهنقول سبحان من أنجانا منها، سنذكرها على أنها ماضي، وسنذكر الله الذي أنجانا منها".

وأوضح: "الجزع وعدم التسليم لله وعدم الرضا يزود المشكلة لا يحلها، نحن راضيين ولن نمل من الدعاء وسنتصدق ونصلي رمضان وناكل ياميش، والله هتنتهي أزمة الكورونا لأن ربنا لطيف بعباده، ويقول أنا عند ظن عبدي بي، وأنا مؤمن إن ربنا هيفرجها، ربي معي فمن أخشى وربي يحسن التدبير".

وكان الشيخ رمضان عبد المعز، قد قال خلال حلقة سابقة إن نعمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، تعد من أفضل النعم على الإنسان وأعظمها ويليها فى المرتبة الثانية هى "العافية"، مشدداً على ضرورة أن يكثر المسلم فى الدعاء والطلب من الله بأن يمن عليه بالعافية.