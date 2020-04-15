شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية تشيد بكفاءة الأمن المصرى فى مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت وزارة الخارجية السعودية، بكفاءة أجهزة الأمن المصرية، ونجاحها فى إحباط عملية إرهابية وشيكة، أمس، عبر الإطاحة بعناصر إرهابية، كانت تخطط لأعمال تخريبية بالتزامن مع احتفال أقباط مصر بعيد القيامة.

وأكدت الخارجية السعودية، في بيان، وقوف المملكة الكامل مع مصر الشقيقة، ودعمها وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها وتتخذها في سبيل المحافظة على أمنها واستقرارها وسلامة ومواطنيها.

وأعربت الوزارة عن خالص العزاء والمواساة لذوى الشهيد، وحكومة وشعب مصر، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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من جانبه كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قال إن ما شهدناه من هجمات على مناطق تبين أن بها مجموعات إرهابية، والتي تمكنت الدولة من ترصدها، حيث كانت تعد لتنتهز فرصة أيام الأعياد لتنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية، وقد تابعنا أمس العمليات التى قامت بها وزارة الداخلية، متوجها بالشكر والتقدير لرجال الشرطة البواسل، والأبطال الذين يسقطون شهداء في هذه العمليات، موجهاً المحافظين بالتنسيق مع مديري الأمن والتحلي بأعلى درجات اليقظة، والالتزام بعمليات التأمين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن جولاته بالمحافظات لن تتوقف، حيث ستشمل زياراته مواقع الإنتاج والمصانع بمحافظات متعددة، لتوجيه رسالة إيجابية بمتابعة العمل والانتاج وتطبيق الإجراءات الوقائية المختلفة.