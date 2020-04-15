شكرا لقرائتكم خبر عن قراء الخليج 365 يهنئونه بالوصول لـ 3 مليون متابع علي "اليوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تخطي قناة الخليج 365 حاجز ال3 مليون متابع علي اليوتيوب قررنا أخذ رأي الشارع في قناة فيديو7 وجائت ردود أفعال المواطنين كالتالي...شاهد الفيديو

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