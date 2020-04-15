شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى لمدة 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق جزئى لكوبرى الجيزة بداية من مطلع الكوبرى القادم من شارع ربيع الجيزى لمدة (5أيام) ابتداء من اليوم الأربعاء الموافق 15/4/2020 حتى يوم الأحد الموافق 19/4/2020 على ان يكون العمل على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية وسيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال فترة الأعمال.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى الإدارة العامة للمرور ومدير مديرية الطرق بالمحافظة بالالتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من الأعمال لسرعة عودة حركة المرور لطبيعتها دون تأخير مع تكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال ومطلع ومنزل الكوبرى.

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وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين ضرورة الالتزام بالإرشادات المرورية وتعليمات رجال المرور لتفادى التكدسات مع تقديمها كامل الاعتذار للمواطنين عما قد يلحق بهم من إعاقات مرورية بمحيط منطقة الأعمال مع خالص الشكر للتعاون والاستجابة.

كانت أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتنفيذ أعمال إصلاح طارئة بخط مياه الشرب قطر 1000 مم بمنطقة الخلايفة بحى الوراق بمحطة مياه إمبابة والمغذى للخزان اليابانى بمنطقة الرماية .

وأضافت المحافظة في بيان لها أن الشركة اضطرت لإيقاف الضخ وقطع المياه عن مناطق، وأكدت شركة مياه الشرب بالجيزة أنه جارى تنفيذ أعمال الإصلاح لإعادة صخ المياه بانتظام للمناطق المتأثرة، كما أعربت الشركة عن أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها وأنها تبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة، وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وفى حال الشكاوى يمكن الاتصال بالخط الساخن 125.