شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه 1000مم بالوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه الشرب قطر 1000 مم بمنطقة الخلايفة بحى الوراق التابع لمحطة مياه إمبابة والمغذى للخزان اليابانى بمنطقة الرماية.

وتفقد راشد الأعمال للوقوف علي نسب الإصلاح موكداً أنه تم الدفع بـ 30 شفاط لشفط المياه الناجمه عن الكسر كما تم تنفيذ بدالة لشفط المياه وسحبها علي مطابق الصرف في الناحية الأخري .

ووجه محافظ الجيزة رئيس مدينة الجيزة وحى الوراق بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بمتابعة الأعمال علي مدار الساعة وسرعة الإنتهاء منها لإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع فور الإنتهاء من أعمال الإصلاح .

رافق محافظ الجيزة خلال متابعته الميدانية للإصلاح اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة ورئيس حى الوراق ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ,مسئولي شركة المياه .

ويذكر ان محافظة الجيزة قد أعلنت عن ايقاف شركه مياه الشرب عن ضح المياه عن مناطق ( المنصورية والمريوطية وشارعى فيصل والهرم ومتفرعاتهم ) لتنفيذ أعمال الإصلاح .

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كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتسيير سيارات محملة بمياه الشرب عند الطلب على رقم طوارئ 125 .

كانت أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتنفيذ أعمال إصلاح طارئة بخط مياه الشرب قطر 1000 مم بمنطقة الخلايفة بحى الوراق بمحطة مياه إمبابة والمغذى للخزان اليابانى بمنطقة الرماية .

وأضافت المحافظة في بيان لها أن الشركة اضطرت لإيقاف الضخ وقطع المياه عن مناطق، وأكدت شركة مياه الشرب بالجيزة أنه جارى تنفيذ أعمال الإصلاح لإعادة صخ المياه بانتظام للمناطق المتأثرة، كما أعربت الشركة عن أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها وأنها تبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة، وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وفى حال الشكاوى يمكن الاتصال بالخط الساخن 125.