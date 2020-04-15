شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت محافظة الجيزة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في عدد من مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة التعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين لظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ونشرت وزارة التنمية المحلية فيديو وصور لحملات إزالة التعديات على الأراضى في المنيا، مؤكدة أن الحملات في المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون فى إزالة 298 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات إلى 1534 حالة واسترداد حوالي 158 ألف متر مربع ليصل الإجمالي 2 مليون 350 ألف متر مربع وإزالة 61 حالة تعدي بالزراعة على أراضى أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات إلى 237 إزالة على مساحة 230 فدان ليصل إجمالى ما تم استرداده حوالى 1680 فدان من أراضى الدولة بالمحافظات.

كما تمت إزالة 91 حالة للبناء المخالف والعشوائى على مساحة 13 ألف متر مربع ليصل إجمالى الإزالات التى تم تنفيذها إلى 3298 حالة بإجمالي 117 ألف متر مربع، و474 حالة إزالة لتعديات بالبناء على 17 فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين ليصل إجمالى عدد الإزالات التى تم القيام بها إلى 4395 حالة إزالة على مساحة 1462 فدان وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن رئيس مجلس الوزراء يتلقى تقارير دورية ويتابع عن كثب الجهود التي يبذلها السادة المحافظين والأجهزة المحلية لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أشاد خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم الأربعاء بجهود المحافظين فى هذا الشأن وطالبهم بالاستمرار فى فرض هيبة الدولة وعدم السماح لأى تعديات من المواطنين خاصة خلال ساعات حظر التجول، مطالبا المحافظين بالاستمرار في استنفار كافة الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أراضى وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلى مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

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